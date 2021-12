Regina Casé comemora aniversário do filho em Salvador

Regina Casé passou o fim de semana em Salvador para celebrar os dois anos do filho Roque. Ela se reuniu com Mãe Stella de Oxóssi, que completou 90 anos no mesmo dia, sábado, 2. "Roque e Mãe Stella de Oxóssi fazem aniversário no mesmo dia. Ele 2 anos,Ela 90 anos!!! Fechamos com chave de ouro a comemoração na Bahia indo homenagear esta mulher incrível! Emocionante ver os dois juntos!", escreveu no Instagram.

No domingo, 3, Regina , o marido, o cineasta Estevão Ciavatta, e o filho foram distribuir presentes às crianças dos bairros de Uruguai e Massaranduba.

