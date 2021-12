RedeTV! deve salário a Monique Evans

A ex-modelo e apresentadora Monique Evans não está nada satisfeita com a RedeTV!. Nesta terça-feira, 30, ela reclamou do salário atrasado há 36 dias. "Acho um absurdo você trabalhar e não receber. Precisamos reclamar, SIM, nossos direitos! Afinal, temos que pagar as contas", postou no Twitter. Segundo a Folha de S. Paulo, Monique comandou um quadro em um extinto programa de maio a agosto de 2012.

