Rede Globo ainda está magoada com a saída de Fiuk

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a Rede Globo continua na bronca com o garoto, principalmente porque o programa que ele apresenta no novo canal, 'Coletivation', está fazendo muito sucesso.

Ainda segundo o jornal, a saída de Fiuk do elenco da novela "Além do horizonte" - onde ele estava escalado para fazer o papel que acabou nas mãos de Thiago Rodrigues - está mais ligada a essa polêmica do que com a idade do personagem, como chegou a ser dito.

O sucesso de Fiuk é tanto que até o próprio pai dele, o cantor Fábio Jr, se sentiu seguro para fazer confissões ao próprio filho. Durante uma gravação do programa 'Coletivation', Fábio Jr sentiu que era o momento de cantar a música 'Pai', que há muito tempo havia eliminado do seu repertório.

"Foi um sinal, achei que era o momento de voltar a cantar e cantei, mas não sei se cantarei novamente", disse o cantor, segundo o jornal Extra.

Mas não foi só musical a participação de Fábio Jr. Ele também confessou durante uma emocionante entrevista que adoraria voltar a fazer televisão. Pegando carona na reprise da novela "Água viva", o veterano contou que adorava as gravações e que recebeu muitos elogios sobre a sua atuação. Porém, Fábio Jr alerta: ele não quer mais ser o mocinho da história. "Acho que faria um vilão, ou um papel bem diferente, algo que nunca fiz", contou.

Um dos momentos mais emocionantes do bate-papo entre pai e filho foi justamente quando eles começaram a falar sobre a criação de Fiuk. "Eu te avisei sobre isso, essa carreira é solitária. Mas na vida devemos fazer escolhas sempre, você sabe que eu fui ausente".

adblock ativo