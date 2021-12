Record pode tirar Xuxa da Globo, diz colunista

A rainha dos baixinhos pode mudar de emissora em breve. Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, do UOL, Xuxa, que está na Globo, já está com entendimentos bem avançados com a Record.

A apresentadora, que tem 28 anos de Globo, estaria insatisfeita por não ter o seu próprio programa - ela está há um ano afastada das telas. Apesar do contrato com a emissora carioca se encerrar em 2017, nada impede que, pagando uma multa, seja antecipada essa saída.

Ainda de acordo com Ricco, é possível que o anúncio de Xuxa na Record seja feito ainda neste fim de ano.

