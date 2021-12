Record começa busca por famosos para A Fazenda 6

A Record já começou as entrevistas com os famosos (ou subcelebridades) que vão participar do reality-show A Fazenda 6. Segundo a coluna do IG Na Tv, do jornalista Fernando Oliveira, o sonhor da emissora paulista é contar com o promoter David Brazil no elenco do programa. Ele, que já recusou participar em edições anteriores, vai receber novo convite.

Segundo a coluna, a produção já entrevistou uma ex-bailarina do Domingão do Fasutão.

adblock ativo