Recém-separados, Cauã e Grazi vão passar Natal juntos

Mesmo separados, o casal de atores Grazi Massafera e Cauã Reymond devem passar a noite de Natal juntos nesta terça-feira, 24. De acordo com a coluna "Retratos da Vida", os dois decidiram ficar juntos essa noite na mansão do Itanhangá, onde moravam, por conta da filha Sofia, de 1 ano e 7 meses.

A família de Grazi não fala sobre a decisão dela e de Cauã de passarem o Natal juntos, mas confirmou que não vai participar da comemoração no Rio de Janeiro. Eles ficarão no Paraná, onde moram e onde a atriz se refugiou logo após a separação.

Os rumores da separação dos atores começaram em outubro, mas o divórcio só foi confirmado neste sábado, 21, por Cauã. Ele disse que queria acabar com as informações sobre sua vida até "para conversar em paz com Grazi". A declaração deixa em aberto uma possível tentativa de reconciliação.

O casamento de Grazi e Cauã acabou após rumores de que ele se envolveu com a atriz Ísis Valverde durante as gravações de série "Amores roubados", o que foi negado por Cauã e Ísis.

