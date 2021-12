Rebeldes anuncia turnê de despedida aos fãs baianos

Dois integrantes da banda Rebeldes, que surgiu na novela teen da TV Record, vieram a Salvador nesta sexta-feira, 14, para se despedir dos fãs baianos e anunciar o último show da turnê de despedida "Rebeldes para sempre". Salvador será a quarta cidade a receber a turnê, após a capital baiana, os integrantes da banda ainda vão passar pelas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para a decepção do grupo de cerca de 15 fãs que esperavam os integrantes na porta do hotel, somente Sophia Abrahão e Micael Borges, que vivem o casal Alice e Pedro e também são namorados na vida real, vieram à cidade para falar sobre o show de despedida, que acontece no dia 13 de outubro, no Wet'n Wild.

De acordo com Sophia, o show na capital baiana vai trazer novidades para os fãs. "Vamos trazer coreografias novas, além de sucessos antigos da banda", conta. Um dos momentos mais esperados do show, segundo Micael Borges, será os duetos românticos interpretados pelo casal. As músicas ainda não vão ser reveladas, mas a dupla está ensaiando bastante, garante o cantor "Serão vários duetos, o que podemos adiantar é que vai ter beijo no palco", confidencia.

Questionados sobre o término da banda, os cantores negaram os rumores de que o fim tenha sido decretado por conta dos baixos índices de audiência da novelinha da Record. "Estamos acabando para o projeto não se tornar enjoativo, queremos terminar no auge", concluiu Sophia.

Brigas - Os integrantes também negaram que brigas tenham influênciado o fim da banda. No início do ano, uma confusão envolvendo o integrante Chay Suede poderia ter sido um dos motivos para o fim de Rebeldes, porém, de acordo com Micael, a briga não passou de um desentendimento,que foi resolvido rapidamente e não interferiu na carreira da banda.

Apesar do anúncio do término, os ainda Rebeldes não negam especulações sobre uma nova temporada. "Há chances de uma terceira temporada e conversas de bastidores falam até sobre um filme, eu torço bastante para que ambos aconteçam", acrescentou Sophia.

Com o fim da banda teen, os integrantes já fazem planos para o futuro. Sophia, que já trabalhava como atriz antes da novela, pretende continuar na carreira. "Quero continuar trabalhando com o público teen, que gosto tanto. Além de continuar na TV e no teatro, pretendo investir na carreira de cantora e lançar um blog sobre moda", conta. Micael Borges, que já dividia a atuação e a música na vida real e nas telinhas, pretende continuar com a sua banda, a Melanina Carioca.

Bárbara Silveira Rebeldes anuncia turnê de despedida aos fãs baianos

Fãs - Para as estudantes Karen Araújo e Joana Rodrigues, de 13 anos, a notícia do fim da banda foi recebida com muita tristeza. "Somos muito fãs desde o início, ficamos arrasadas quando soubemos que eles iriam se separar", lamentaram.

As amigas contam que dormiram em um hotel onde elas acreditavam que os integrantes da banda ficariam hospedados. "Nós ficamos sabendo que eles ficariam no Pestana, nos hospedamos lá, passamos a noite, dai hoje (sexta), avisaram que seria aqui e somente com dois componentes", contaram decepcionadas.

A mesma decepção sentiu Paola Reis, de 12 anos, a menina, que foi com a mãe até o hotel para ver os ídolos, percorreu outros dois lugares para encontrar os astros teen e não conseguiu uma foto ou falar com os artistas. "Primeiro fomos até a Record, eles falaram que não seria lá, depois fomos até o Pestana, disseram a mesma coisa, aí viemos para cá", conta a fã, que foi barrada pelos seguranças e não conseguiu nenhum tipo de contato com os artistas.

Junto com as estudantes, estava um grupo de cerca de 15 meninos e meninas, eles ficaram na porta do hotel esperando os artistas, mas foram informados que os dois integrantes já haviam ido embora, pois o vôo da dupla já estava marcado. A espera e a frustração de não ver os ídolos não abalou os adolescentes, que cantavam e reproduziam as coreografias do grupo na porta do hotel.

De acordo com a mãe de Paola, Edvânia dos Santos, a decepção da filha vai fazê-la refletir sobre a ida da menina ao show. "Está vendo aí, viemos de longe, do fim de linha do Garcia e ela não conseguiu nem falar com eles, agora vou pensar se deixo ela ir ao show".

