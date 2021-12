Raul Gazolla admite que tem disfunção erétil em entrevista

Com muito bom humor, Raul Gazolla admitiu sofrer de disfunção erétil, em entrevista à Danilo Gentili, no programa The Noite exibido nesta segunda-feira, 29. Com 59 anos, o ator já passou por três princípios de infarto recentemente e diz que a falta de libido é causada pelos remédios que toma.

"O remédio tira a libido e um homem sem libido não é nada. Não é que fiquei broxa, o pa* não levantava. Você começa a entender a vida quando você fica broxa porque você pode sair e ninguém se preocupa com você. Você fala pra sua mulher: 'Vou sair' e ela responde: 'Vai'", contou, divertindo-se. Gazolla é casado com Mariuza há 11 anos, com quem tem quatro filhas, segundo o jornal O Dia.

O ator deu ainda outras declarações polêmicas, mas sempre em tom de descontraído. Sobre o seu relacionamento com Cláudia Raia, ele negou que teria se envolvido com a atriz enquanto ela era casada com Alexandre Frota.



"Peguei muito a Claudia Raia, mas enquanto ela estava casada com o Alexandre Frota eu não peguei. Ele está dizendo no livro que eu fiz isso, mas não fiz. Nós namoramos no começo da carreira, quando ela tinha 17 anos. Terminamos e depois nos encontramos e namoramos de novo. A Claudia é uma pessoa que sempre me ajuda quando pode e eu ajudo quando ela precisa", contou

Confira abaixo o vídeo da entrevista:

