Um visitante indesejado apareceu na casa da cantora americana Madonna, na noite do sábado, 2, quando ela dava entrevista para o programa Saturday Night Online Live.

A cantora, que estava na sala da sua mansão em Nova York, respondia perguntas no quadro "Pergunte qualquer coisa", com direito a goles de vinho. Aparentemente, a rainha do pop não percebeu a presença do bichinho.

Acompanhe o passeio do animal no minuto 9'54:

Da Redação Rato aparece dentro da casa de Madonna em entrevista; veja

