Rapper Snoop Dogg fuma (maconha?) com o filho

Corde Calvin Broadus, filho do rapper Snoop Dogg, postou algumas fotos que demonstram fumar algum tipo de substância proibida ao lado do pai. As imagens foram disponibilizadas no perfil do jovem de 18 anos no Twitter. Logo em seguida, começou a polêmica nas redes sociais.

Em uma das legendas, o rapaz escreve: "Não me importaria de viver em Amsterdã por um ano". A cidade holandesa é conhecida, dentre outras coisas, pela facilidade para consumir drogas ilícitas que no Brasil são proibidas, como maconha.

adblock ativo