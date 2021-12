Rapper Pitbull corta Claudia Leitte de foto e revolta fãs

Uma foto publicada no facebook do cantorPitbull revoltou os fãs de Claudia Leitte. Isto porque apenas o braço e a perna da cantora brasileira podem ser vistos no canto direito da imagem.

A fotografia teria o rapper, Jennifer Lopez e Claudia Leitte no clipe de "We Are One", música gravada por eles para ser o tema oficial da Copa do Mundo 2014 no Brasil.

Os fãs logo perceberam e postaram comentários como "Cadê a Claudia? Gente, falta de respeito" e "Desrespeito não só com a Claudia, mas também com todos nós, brasileiros".

