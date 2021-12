Rapper é condenado a prisão por uso de armas de fogo

O rapper conhecido como Gucci Mane foi condenado, na quarta-feira (20), por um juiz de um tribunal federal no Estado norte-americano da Georgia a três anos e três meses de prisão por posse ilegal de armas.

"Davis tem uma longa história de violência e posse ilegal e uso de armas", disse Sally Yates, promotora para o distrito norte da Georgia, sobre Mane, cujo nome real é Radric Davis.

Mane, de 34 anos, terá, como parte do acordo com a promotoria, que buscar tratamento mental quando for libertado da prisão.

De acordo com promotores, a polícia de Atlanta encontrou, em setembro de 2013, Mane segurando uma arma carregada e fazendo ameaças em uma rua.

Dois dias antes, a polícia encontrou Davis com uma arma diferente, também fazendo ameaças, segundo promotores.

Em 2011, ele foi condenado a seis meses de prisão na Georgia após admitir ter empurrado uma mulher para fora de seu carro ainda em movimento.

