Rancho Neverland é colocado à venda por US$ 100 milhões

O enorme rancho do rei do pop Michael Jackson na Califórnia, Neverland, que abriga um parque de diversões, foi colocado à venda por 100 milhões de dólares, informou nesta sexta-feira o jornal The Wall Street.

Jackson construiu nesta enorme propriedade perto de Santa Barbara um parque que inclui um mini-zoológico, várias atrações e amplos jardins.

A propriedade dispõe de 22 edificações, incluindo uma mansão com seis quartos, além de um teatro e cinema.

Os animais do zoológico já foram transferidos para outros estabelecimentos, exceto uma lhama, segundo o jornal.

Uma companhia de investidores reformou a propriedade, também conhecida como rancho Sycamore Valley, e várias agências imobiliárias estão à procura de um comprador potencial, acrescenta The Wall Street Journal.

O jornal indica que as visitas às instalações são organizadas de modo a evitar uma avalanche de fãs do falecido "rei do pop".

Michael Jackson escreveu vários de seus sucessos em Neverland e era para esta propriedade que ele convidava várias crianças, razão pela qual foi processado por abuso sexual, tendo sido absolvido depois de um julgamento em 2005, após o qual o astro nunca recuperou a mesma reputação.

Jackson morreu em 25 de junho de 2009 aos 50 anos em razão de uma overdose de um poderoso anestésico, o propofol.

