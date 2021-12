Ramiro Naka faz show no Femadum

Ramiro Naka, que nasceu em Guiné-Bissau, é um expoente do ritmo gumbé. Não conhece? Então, explico: é uma mistura de gêneros musicais como fado, samba e salsa, mas com forte presença de tambores. Não à toa, ele foi chamado para se apresentar no Festival de Músicas e Artes Olodum (Femadum).



O show será no domingo, a partir das 15h40, no largo do Pelourinho. Antes, na sexta e no sábado, o festival começa com uma série de atividades e apresentações musicais e de dança. Na ocasião, serão mostrados também mais detalhes sobre o tema e histórico do enredo do Carnaval deste ano do bloco afro: "Etiópia, A Cruz de Lalibela, O Pagador de Promessas".

