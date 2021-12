Rainha oferta vaga para chef com salário de 27 mil euros

Procura-se sous-chef, salário anual de 27.000 euros por 45 horas semanais, qualificado para preparar almoços simples, banquetes para 200 pessoas e recepções para 800 convidados, alojamento no local de trabalho: o Palácio de Buckingham anuncia pela internet vaga para cozinheiro real.

Os candidatos devem ter "verdadeira paixão pela cozinha", estar pronto para passar três meses do ano em outras residências reais (como o Castelo escocês de Balmoral e a residência Sandringham), e atender as exigências rigorosas de segurança e confidencialidade.

Os cozinheiros têm até 10 de maio para se candidatarem ao cargo, segundo o anúncio disponível em www.royal.gov.uk/.

O sous-chef contribuirá para conseguir da brigada de chefs e aprendizes do serviço de sua majestade "uma comida fresca que atenda aos critérios mais elevados de qualidade".

A menção no currículo de experiência em um hotel 5 estrelas ou em um restaurante com estrela é um plus. O mesmo vale para "bom conhecimento da culinária tradicional francesa" e noções linguísticas da "cozinha francesa".

Mark Flanagan, que reinou por 10 anos nas cozinhas do Palácio de Buckingham, mantem o sigilo profissional condizente com a função sobre os gostos da soberana.

Já um de seus antecessores, Darren McGrady, não cumpriu a risca esta exigência.

Ele revelou o interesse da rainha por pratos simples, como cereais, sanduíches e pão de ló de chocolate.

McGrady também indicou que apenas um filé de Douvres a la meunière em uma base de espinafre no almoço e um jantar composto por salmão das propriedades reais agradam a rainha, agora com 87 anos. Para não mencionar, por uma boa noite de sono, uma dose de Gin-Dubonnet, (Zaza).

adblock ativo