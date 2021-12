Rafinha Bastos pede desculpas a Luciano Huck

O humorista Rafinha Bastos decidiu pedir desculpas a Luciano Huck após criticá-lo no Facebook por ter sido pego em blitz da Lei Seca. Na própria Rede Social, o ex-apresentador do CQC postou uma nova mensagem se retratando - e tentando evitar um possível processo movido pelo apresentador da Globo. "Acabei transformando o caso em um palanque para despejar ofensas pessoais contra o trabalho do apresentador", disse Rafinha.

Confira a íntegra do pedido de desculpas do humorista:

"Li e reli o meu post anterior e decidi escrever.

Personifiquei a minha ira contra a hipocrisia do planeta na figura do Luciano Huck. Fiquei indignado ao saber que o caso poderia morrer com uma simples "nota para a imprensa", mas não sou eu o responsável por puni-lo. A princípio, existe justiça pra isso.

Dirigir alcoolizado é um crime grave e este deveria ser o tema do meu post. Acabei transformando o caso em um palanque para despejar uma série de ofensas pessoais contra o trabalho do apresentador. Atitude desnecessária. Feia. Eu poderia ter exposto a minha opinião de uma forma muito mais inteligente e eficiente. Não sei se haverá algum processo judicial contra mim. Não é esta a questão. Estou aqui apenas para deixar claro que desta vez sinto que me equivoquei. Errei e por isso peço desculpas."

