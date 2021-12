Rafinha Bastos ironiza decisão do STJ e alfineta Wanessa

O humorista Rafinha Bastos ironizou, nas redes sociais, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em relação ao processo que a cantora Wanessa move contra ele, nesta quinta-feira, 25. Rafinha publicou a foto de um cheque no valor de R$150 mil - valor da indenização que ele deve pagar a Wanessa por danos morais - endereçado à cantora Sandy Leah, e não a Wanessa. Além do cheque, o humorista fez outras publicações ironizando a decisão, chegando a incluir o filho.

A provocação tem repercutido entre os seguidores do humorista e os fãs das duas cantoras, pois na legenda ele ainda faz questão de alfinetar Wanessa. Rafinha insinua uma rivalidade entre as duas e dá a entender que Sandy é a mais talentosa.

"Ok. Perdi. Hora de pagar o processo. 150 mil reais. Faço questão de destacar o talento e o sucesso desta artista acima de tudo. Espero que possamos esquecer tudo isso um dia", escreveu.

Tudo começou quando Rafinha Bastos fez uma piada ironizando a gravidez de Wanessa Camargo, em 2011, quando ainda era um dos membros da bancada do programa CQC, da Band. A graça lhe custou o emprego e vem afetando sua carreira nos últimos quatro anos.

O STJ definiu o pagamento de R$ 50 mil para cada um dos atingidos pelo comentário do humorista. Por isso o valor foi multiplicado por três, pois além de Wanessa, foi entendido que o marido dela, o empresário Marcos Buaiz, e filho do casal também deveriam ser idenizados.







Ok. Perdi. Hora de pagar o processo. 150 mil reais. Faço questão de destacar o talento e o sucesso desta artista acima de tudo. Espero que possamos esquecer tudo isso um dia. Posted by Rafinha Bastos on Quinta, 25 de junho de 2015







A justiça me condenou hoje no processo da cantora. Eu sei que o resultado do processo saiu, mas eu tenho mais o que fazer. Posted by Rafinha Bastos on Terça, 23 de junho de 2015

