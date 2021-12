Rafinha Bastos detona Luciano Huck em rede social

O humorista Rafinha Bastos não perdoou o apresentador Luciano Huck, que se negou a fazer o teste do bafômetro em uma blitz da Lei Seca, no Rio de Janeiro. Rafinha disse que Huck "fez m...", é um "playboy inconsequente" e que a especialidade do apresentador é "fazer teatrinho falso na TV".

Huck foi multado em R$ 957,70 e perdeu sete pontos na carteira de habilitação. Pelo Twitter, ele se explicou. "Deveria ter seguido o exemplo da minha esposa, e 'ir de táxi'. Apoio amplamente a Operação Lei Seca. E acredito que um dos seus maiores ativos é que, de fato, vale para todos. Não tem 'jeitinho' para ninguém", postou.

Leia na íntegra o que Rafinha Bastos postou no Facebook:

"Luciano, você bebeu antes de dirigir. Fez merda. Mas não se preocupe: para a maioria do país, comunicador FDP não é aquele que coloca a vida dos outros em risco, é aquele que fala o que pensa. Fique tranquilo. No fundo você está pensando: 'Só bebi um pouquinho e estava a 20 Km/h. Essa lei é muito radical no Brasil e com a dose que bebi, eu não seria sequer multado em nenhum outro país'. Não é isso que está na sua cabeça? Eu sei que é. Eu conheço cabeça de playboy inconsequente. Mas é claro que você não vai dizer nada disso. Sabe porquê? Porque dizer o que pensa é mais arriscado do que dirigir alcoolizado. Você nunca falou nada que desagradasse o seu público, não é em um momento de crise que você irá fazer isso, tô certo? Você não vai jogar fora toda uma credibilidade construída durante anos de assistencialismo barato na TV, não é? Para se sair bem desta, segue a minha dica: fala que não agiu certo. Isso. Veste aquela máscara de celebridade arrependida e vai pra TV fazer de conta que você se importa com o assunto. Melhor ainda… faz campanha contra a combinação direção + álcool. Perfeito! Nossa, vai pegar super bem! O povo vai te amar ainda mais. Genial. Bem... Nem sei por que estou aqui dando dicas. Você sabe muito bem o que fazer, afinal, teatrinho falso na TV é a tua especialidade. Tenho certeza que tudo vai acabar bem. E da próxima vez, se não for atrapalhar muito a sua vida, tenta não colocar a vida dos outros em risco. Pega um táxi, seu bosta".

