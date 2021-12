Rafael Ilha e mulher devem ser soltos nesta segunda

Rafael Ilha e Aline Kezh devem ser soltos na tarde desta segunda-feira, 28, ou na terça. A informação é do advogado do casal, José Beraldo, em entrevista ao portal Uol.

Segundo ele, o casal deixará a prisão assim que for paga a fiança, que ficou estipulada em R$ 55 mil - R$ 40 mil para Rafael e R$ 15 mil para Aline, que é ré primária.

"Estamos providenciando o pagamento da fiança. É uma burocracia muito grande. Após esse pagamento, pediremos um alvará de soltura. Então eles poderão ser soltos ainda hoje no final da tarde ou amanhã", contou Beraldo.

Ainda segundo o advogado, a fiança foi paga pelo programa "A Tarde É Sua", da Rede TV!, onde Rafael trabalha como produtor.

O casal foi preso no dia 21 de julho, em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com o Paraguai, ao tentar entrar no Brasil com uma arma calibre 12, 50 munições do mesmo calibre e um aparelho de choque.

