Rafael Cortez responde à criticas de entrevista com atrizes

Após receber críticas pela entrevista que fez com as atrizes da série Orange is the New Black, Rafael Cortez resolveu responder em sua página oficial do Facebook. Ele foi acusado de ser machista e msógino. "Elogiei atrizes que são bonitas. E quem disse que esse tipo de galanteio invalida seus talentos, profissionalismo e engajamento? Eu paquerei uma das atrizes porque cabia na piada", explicou.

O repórter, que fez a matéria para ser exibida no CQC da última segunda-feira, 15, também reconheceu que a piada sobre Suzane Von Richtofen não foi boa. "Não foi mesmo! E farei outras ruins na vida porque erro como todo mundo".

Rafael perguntou como as atrizes conseguiam trabalhar "naqueles dias" (menstruadas). Natasha Lyonne se irritou com ele. "Talvez, acidentalmente, sua pergunta tenha sido um pouco misógina. Mesmo havendo bastante beleza na série, todas as atrizes são profissionais, talentosas e bem capazes. Não acho que estão pensando em algo tão insignificante quanto a própria beleza quando estamos trabalhando", respondeu.

Ele também falou sobre essa piada. "Podem me condenar por não formular bem essa piada, não tem problema. É isso, e não todo esse circo armado de preconceitos e estereótipos que estão tentando associar à minha pessoa", disse Cortez.

Confira a entrevista com as atrizes:

Da redação

