Rafa Chaves será o novo cantor do Chiclete com Banana. Ele assume os vocais logo depois do Carnaval 2014, quando Bell Marques deixa o grupo para seguir em carreira solo. A informação foi confirmada pelo próprio artista em seu perfil no Instagram. "Estou disposto a viver esse sonho e trazer a emoção de um folião chicleteiro pra cima do palco. Obrigado Chiclete Com Banana.", escreveu Rafa Chaves.

Sobre a responsabilidade de substituir um dos mais queridos cantores de axé, Rafa diz ter noção da responsabilidade. "O tamanho da responsabilidade que sinto é o tamanho da vontade que tenho de vencer e fazer valer o convite", declara.



Rafa Chaves ainda falou sobre a emoção de ter recebido o convite do grupo Chiclete com Banana: "No primeiro momento em que vi o meu nome sendo cogitado para fazer parte de um dos maiores grupos da música brasileira, tive uma explosão de sentimentos bons que me fizeram refletir o que estava acontecendo comigo naquele momento. Então, imediatamente, resgatei em minha memória: imagens, recordações, amizades, familiares, tudo, absolutamente tudo que me ajudou a começar esse sonho, que é viver de música. Ser convidado para um grande projeto já é muito gratificante e de uma imensa realização profissional", disse.

O artista, que já comandou a banda São Ninguém, estava à frente Via circular, desde que a banda perdeu o vocalista Levi Lima para o Jammil e Uma Noites.

Parceiro de sócio do Chiclete



Rafa Chaves já é parceiro antigo de Rey Gramacho (sócio e músico do Chiclete com Banana). Antes de assumir a Via circular, eles tinham um projeto em Fortaleza (CE), onde o cantor se apresentou por cerca de três anos em barzinhos e casas de show. Na cidade, Rafa Chaves também era atração dos ensaios do bloco Siriguella.

Assista Rafa Chaves cantando com a Via Circular:

Da Redação Rafa Chaves é o novo vocalista do Chiclete com Banana

