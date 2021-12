"Quero vir sexy", diz Claudia Leitte sobre Carnaval no Rio

Claudia Leitte não quer nada desconfortável para usar no Carnaval de 2015 do Rio de Janeiro. Durante a inauguração de uma loja em São Paulo, nesta sexta-feira, 22, a cantora contou como gostaria que (não) fosse sua fantasia para desfilar como rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Não quero nada que me deixe desconfortável. Por exemplo, uma calcinha entrando ninguém gosta. Não quero me preocupar se vai sair do lugar o meu peito. Num desfile onde tudo conta ponto, eu quero confortável e confortável não combina com vulgaridade. Nada que me comprometa vai ser usado na avenida", afirmou.

Contudo, tem a intenção de sensualizar. "Quero vir sexy, quero ser sensual, é bom se sentir assim, é legal para a escola também". Ainda disse que é uma mulher jovem, sente-se bem com seu corpo e não vê "nada de mau nisso", mas ressaltou que é "completamente contra a vulgaridade e o desconforto".

