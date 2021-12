"Quero um amor que dure", diz Isis Valverde

Isis Valverde, de 27 anos, não quer mais um relacionamento passageiro. Solteira, a atriz comentou que procura alguém para viver algo mais sério e duradouro.

"Quero um amor que dure. Antes, poderia até dar um beijo na boca, me apaixonar e namorar por um ano. Mas não quero mais isso", disse à revista "Contigo".

"Também aprendi que não existe amor perfeito. Há coisas que a gente só descobre com o tempo e a idade", refeletiu a intérprete de Sandra, na novela "Boogie Oogie", da Globo.

A bela foi flagrada recentemente na companhia do ator mexicano Uriel Del Toro, que esteve no Rio de Janeiro enquanto Isis se recuperava do acidente de carro que sofreu no início do ano, mas não assumiram namoro.

adblock ativo