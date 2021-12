"Quero que respeitem o meu momento", diz Scheila Carvalho

Scheila Carvalho, que estava confinada no programa A Fazenda, da Record, já soube da traição do marido Tony Salles - caso divulgado pela própria amante do cantor. No Programa da Tarde, da Record, a apresentadora Ana Hickmann perguntou se ela já sabia dos acontecimentos familiares. "Não quero falar sobre isso. Quero que respeitem o meu momento", respondeu a ex-peoa.

No programa da manhã, o Hoje em Dia, a apresentadora Chris Flores disse que não ia falar no assunto. "Existe uma decisão editorial que não é nossa, é da direção, de respeitar a Scheila como mãe, como mulher, como artista", falou Chris.

Ao ouvir a explicação, Scheila ficou preocupada. "Eu achei que alguém da minha família tivesse morrido. Ela estava falando só da minha filha, da minha filha. 'Não, a Giulia tá bem, a Giulia tá bem'. Aí, eu perguntei: 'Tony?' e ela respondeu: 'Não. Não, aconteceu nada'. Eu pensava que alguém tinha morrido, gente. Pelo amor de Deus!", contou.

