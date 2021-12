Quatro integrantes da Garota Safada seguem internados

Quatro integrantes da banda Garota Safada, envolvidos em um acidente de trânsito no Ceará, na madrugada de terça-feira, 10, continuam internados no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. Outros noves feridos, dos 14 que deram entrada na unidade médica, já receberam alta.

Segundo boletim médico divulgado pelo IJF nesta quarta-feira, 11, Robson Bezerra da Costa, segurança da grupo, sofreu fratura exposta no ombro direito, foi operado e segue em observação.

O músico Itaro Silva também segue em observação. Ele passou por cirurgia no pé direito. O técnico de som John Jhones de Melo Veloso também já passou por cirurgia. Ele sofreu esmagamento de mão e pode precisar de uma nova cirurgia.

Francisco Lúcio Sousa da Silva, que integra a equipe técnica da banda, teve fratura exposta no braço direito, mas já foi operado e passa bem.

A assessoria de imprensa da Garota Safada informou que nenhum dos integrantes apresentam risco de morte.

Acidente

O ônibus que banda de forró viajava Safada tombou na BR-222, na altura do quilômetro 81, em um trecho conhecido como a Curva dos Frios, próximo a cidade de São Luiz do Curu, a 79 Km de Fortaleza. O grupo saia de Fortaleza em direção a cidade de Luziânia, no Piauí, onde faria show nesta noite.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o acidente ocorreu por volta das três horas da manhã e chovia bastante no momento do acidente, fazendo com que o motorista do ônibus perdesse o controle do veículo e tombasse na pista. Não houve colisão.

De acordo com assessoria de imprensa da banda, 27 pessoas viajavam no veículo, entre músicos, produtores e equipe técnica do show. Quatro pessoas ficaram feridas gravemente e foram imediatamente deslocadas para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Os demais feridos foram levados para hospitais dos municípios de Umirim, Itapipoca e São Gonçalo do Amarante, mas já foram liberados.

O vocalista Wesley Safadão não viajava com a equipe na hora do acidente. Pelo Facebook oficial da banda, ele mandou uma mensagem para tranquilizar e agradecer o apaio dos fãs.







