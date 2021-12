Quatro detidos na investigação sobre a morte de Hoffman

A polícia de Nova York prendeu quatro pessoas na terça-feira à noite com quase 350 envelopes de heroína como parte da investigação pela morte, aparentemente por overdose, do ator Philip Seymour Hoffman, informa o jornal New York Times.

Três homens e uma mulher foram detidos em três apartamentos de Manhattan, onde os agentes apreenderam envelopes de heroína, segundo o jornal, que cita fontes policiais.

Hoffman faleceu no domingo aos 46 anos por uma aparente overdose de heroína. O corpo do ator, que tinha três filhos, foi encontrado com uma seringa no braço.

A polícia informou na terça-feira que a heroína encontrada no apartamento de Hoffman não continha fentanil, uma potente substância vinculada às mortes de 22 pessoas recentemente na Pensilvânia.

Os legistas não conseguiram determinar até o momento a causa definitiva da morte do ator.

adblock ativo