Quase virgem, Mulher Melão quer relacionamento sério

Renata Frisson, a Mulher Melão, se mudou para um bairro de periferia e passou a ter uma vida mais simples. A funkeira agora quer casar. "Estou num momento de pensar muito nisso. Já tive a fase de querer só curtir. Sempre tive o sonho de construir uma família, acho que agora é o momento", contou. Para encontrar o homem certo para ela, Renata Frisson diz que é uma "quase virgem", por estar sem fazer sexo desde novembro. A entrevista foi concedida ao jornal Extra.

Ela garante que pretende se manter casta até o casamento e diz que quer ter no máximo dois filhos. E que pretende juntar dinheiro para investir no futuro. "Homem sério é machista, não gosta de mulher fácil, não posso dar o que tenho de mais precioso. O próximo namorado quero que seja para casar, e só vai me levar para a cama no dia da lua de mel ", afirma, finalizando: "Vai ser como um prêmio".

adblock ativo