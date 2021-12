Se engana quem pensa que Bela Gil se importa com as críticas ou brincadeiras que é vítima sempre que sugera algo natural na alimetação - ou até mesmo para escovar os dentes. "Quando a onda é negativa eu procuro relevar, não afeta minha autoestima, apenas me preocupa que exista tanta gente alheia ao que as cerca", disse Bela, em entrevista ao jornal Extra.

Bela disse também não ter tempo para ler o que sai sobre ela nas redes sociais. "Mas me divirto com algumas coisas que recebo! Por exemplo, quando o Gregório Duvivier me enviou o roteiro do vídeo que eles iam fazer no Porta dos Fundos baseado no meu programa eu rolei de rir", contou. Ela, inclsuive, fez a participação especial no vídeo do canal de humor.

A apresentadora do GNT também falou sobre a alimentação da filha, Flor, de 6 anos. Bela postou uma imagem da filha levando granola caseira, batata doce, banana da terra e água para a escola. "A Flor tem consciência que a alimentação dela é bem diferente das outras crianças", afirmou.

Confira o vídeo do Porta dos Fundos com participação especial de Bela Gil

Da redação "Quando a onda é negativa eu procuro relevar", diz Bela Gil

