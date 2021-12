Quadro de saúde de Netinho é estável, mas ainda grave

O estado de saúde do cantor Netinho, de 46 anos, está estável, mas continua grave. A assessoria do artista informou, na manhã deste sábado, 11, que ele apresentou uma melhora no quadro respiratório, porém continua entubado e sem previsão de alta.



Segundo um boletim médico divulgado às 13h30, nas últimas 24 horas, Netinho apresentou "discreta melhora clínica e laboratorial". O cantor segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A irmã mais nova do artista, Cláudia Andrade, chegou a capital paulista nesta madrugada para acompanhar o irmão.

Segundo boletim médico do hospital, divulgado nesta sexta-feira, 10, Netinho está sendo submetido às medidas de suporte necessárias e recebe atendimento das equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e David Uip.

O cantor deu entrada na unidade em São Paulo na última quinta-feira, 9, quando foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador, em uma UTI aérea.

Netinho está internado desde o dia 24 de abril. O cantor foi diagnosticado com tumores benignos no fígado. Durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde de Netinho.

