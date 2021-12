Psy vai desfilar com Claudia Leitte no Carnaval

Acabou o mistério. O cantor sul-coreano Psy estará, na sexta-feira de Carnaval, com Claudia Leitte. A informação foi confirmada nesta sexta, 1º, pela assessoria de comunicação da artista.

E olha que ele enfrentará uma maratona. Isso porque Psy marcará presença, pela manhã, no hotel de Claudia, no Rio Vermelho, onde dará uma coletiva de imprensa. Depois, ele cantará a música Gangnam Style no trio da artista carioca-baiana. Ao chegar em Ondina, o sul-coreano visitará o camarote de Claudia.

"Será uma honra recepcionar o Psy no meu Carnaval, em Salvador, e mais legal ainda tê-lo no meu hotel, no meu camarote e largadinho cantando Gangnam Style comigo no trio", informou Claudia, em nota divulgada à imprensa.

