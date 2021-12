Psy sofre acidente de carro na China

O cantor Psy (do hit Gagnam Style) sofreu um acidente na China na tarde de quinta-feira, 16. O sul-coreano, a bordo do seu Rolls Royce, se chocou com um ônibus, causando danos da parte da frente do veículo. Ninguém se feriu no acidente.

Segundo o Daily Mirror, o cantor de 37 anos foi fechado por um Porsche e acabou batendo no ônibus. Psy está na China para a inauguração de um bar.

