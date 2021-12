Psy impostor é pego desfrutando da vida em Cannes

Um homem fingindo ser o rapper sul-coreano Psy entrou nas badaladas festas do Festival de Cinema de Cannes e posou para fotos com fãs e celebridades, até ser visto bebendo champanhe pelo empresário do verdadeiro Psy.

Psy, que estava em Cingapura na quinta à noite para participar de uma cerimônia de premiação, disse que Scooter Braun viu o impostor, tirou uma foto e enviou para o músico.

"Ele enviou para mim e eu tuitei umas cinco ou seis horas atrás, então todo mundo na França sabe", disse Psy à Reuters TV na cerimônia em Cingapura. "O Psy real está aqui".

Durante sua armação, o Psy impostor posou para fotos com fãs e outras estrelas como a atriz Naomie Harris, do filme de James Bond "Skyfall", que postou a imagem no Twitter.

"Parece que fomos enganados, aquele não era o verdadeiro @psy_oppa! Quem diria pela foto? Ou eu estou ficando louca? Haha!", tuitou Harris.

Psy se tornou uma sensação mundial no ano passado, quando o vídeo de sua canção "Gangnam Style" ganhou o mundo. O vídeo foi o primeiro a alcançar mais de um bilhão de acessos no YouTube.

