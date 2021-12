Psy estará na sexta-feira no Carnaval de Salvador

O "Gangnam Style", do cantor sul-coreano Psy, invadirá Salvador no segundo dia de Carnaval, segundo informou a assessoria de imprensa da Gillette, empresa responsável por trazer o artista para a Bahia. "Psy agitará o carnaval da capital baiana na sexta-feira (8) e deve, ainda, passar pelo Rio de Janeiro no sábado (9)", diz o comunicado da empresa.

adblock ativo