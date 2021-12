Psirico recebe cantor Péricles em show em SP

O show que o grupo Psirico realizou em São Paulo, na noite deste sábado, 10, contou com as participações do cantor Périclés e do músico Pinha, ex-integrantes do Exaltasamba.

"Sempre fico feliz em tocar em São Paulo e, para completar, ainda recebi os meninos que fizeram história no Exaltasamba. Foi lindo", disse o vocalista do Psirico, Márcio Victor.

adblock ativo