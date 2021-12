Psirico fecha com As Muquiranas por mais dois anos

A banda Psirico fechou com o bloco As Muquiranas e vai puxar o trio pelos próximos dois anos. Em 2014, Márcio Victor vai comandar "As Mosqueteiras", que será o tema do bloco.

O folião que quiser garantir o passaporte para a folia já pode se preparar. A primeira promoção para o Carnaval 2014 inicia no dia 05 de abril e segue até 13 de maio.

