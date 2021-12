Psirico faz temporada de shows nos EUA

Márcio Victor e a Psirico estão de malas prontas para uma temporada de shows nos Estados Unidos. A primeira parada será em Miami, na Flórida, já nesta sexta-feira, 24. No dia seguinte, o grupo segue viagem para se apresentar na cidade de Newark, no estado de Nova Jersey. No domingo, 26, é a vez do público Boston, em Massachusetts, ouvir a swingueira do grupo de pagode baiano.

"Eu adoro tocar nos Estados Unidos, é uma energia massa! Poder levar nossa cultura para outro país é uma grande responsabilidade e me deixa muito orgulhoso", falou Márcio Victor.

Novo DVD - E não para por aí. No mês de julho, Psirico entra em uma outra temporada: a lançamento do novo DVD intitulado "Psi- Fábrica de Música e Sonhos". O álbum foi gravado durante os ensaios do Bahia Café Hall, em salvador, e contou com participações de Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, Saulo Fernandes, Aviões do Forró e da banda É Tchan.

Ainda em julho, no dia 27, o grupo marca presença no CarnaZurique, Carnaval fora de época feito na Suiça, na cidade de Zurique.

