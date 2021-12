Psirico é confirmado no bloco As Muquiranas

A banda Psirico, comandada por Márcio Victor, garantiu mais um ano no bloco As Muquiranas. O bloco, que em 2015 completa 50 anos está programando um Carnaval especial em comemoração da 'Bodas de Ouro'. Ainda não foi informado em que dia a banda sai no bloco, mas deve ser, como de costume, na segunda-feira de Carnaval. O bloco ainda desfila no sábado e na terça-feira.

No Carnaval do próximo ano, os foliões vão para as ruas vestidos de "Baianas". Com o slogan "Orgulho de ser Baiana", As Muquiranas levará para a Avenida a representação da força e beleza das mulheres baianas.

