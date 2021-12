Psirico anima o projeto Grifes & Acordes

A banda Psirico está com moral mesmo. O grupo, comandado por Márcio Victor, é o próximo convidado do projeto Grifes & Acordes do Shopping Iguatemi, que acontece nesta quarta-feira, 23, a partir das 23h, na Alameda das Grifes, 3º piso.

No evento, que é apenas para ilustres convidados, o Psirico vai relembrar sucessos da carreira como "Firme Forte", "Mulher Brasileira" e "Te QUero Delícia", além de mostrar "Dançation" e "Dançando", música dcantada por Ivete Sangalo, mas que é de autoria de Márcio Victor. Estas canções são as apostas da banda para o Carnaval 2013.

O projeto Grifes & Acordes já recebeu, na temporada 2012/2013, os cantores Durval Lelys, Ivete Sangalo e Alexandre Peixe, além da banda Oito7Nove4.

adblock ativo