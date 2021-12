Provocante, Débora Nascimento aparece toda sexy em foto

Depois de três anos de casamento, nada mais justo para Débora Nascimento, a Tessália de Avenida Brasil, do que curtir a solteirice, apesar de já ter sido vista aos beijos com José Loreto, o Darkson da mesma novela. No perfil da gata na rede social Instagram, ela postou uma foto ao lado das amigas Carol Abras e Claudia Missura com uma carinha de sapeca, com direito a dedo na boca e tudo. Na legenda, escreveu enigmática: "Então tá. Vamo que vamo".

