Programa CQC é investigado por racismo e intolerância

O programa Custe o Que Custar (CQC), veiculado pela TV Bandeirantes, é alvo de um inquérito policial motivado por uma série de denúncias do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, que acusa o programa de ofender a honra da comunidade portuguesa com piadas e comentários racistas e intolerantes.

As denúncias estão sendo investigadas pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Conforme a comunidade luso-brasileira do Estado, as reclamações contra o programa partiram de portugueses que ficaram indignados com as piadas feitas durante a Eurocopa, em 2012.

O repórter responsável pela cobertura, Ronald Rios, teria feito comentários que brincam com os costumes e inteligência com os portugueses. "A mulher portuguesa é bigoduda", dizia uma das piadas.

O apresentador do CQC, Marcelo Tas, mostrou-se surpreso com as denúncias. "Não acreditei que seríamos processados por uma piada de 1.500", diz ele.

adblock ativo