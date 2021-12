Professor de Juliana Paiva nega demissão após queda de atriz

O coreógrafo da atriz Juliana Paiva no quadro "Dança dos Famosos" do Domingão do Faustão nega que tenha sido demitido após deixá-la cair durante um dos ensaios. Saulo Rangel entrou em contato com o jornal O DIA nesta sexta-feira, 12, para reafirmar que se afastou do programa devido a uma infecção intestinal.

"Fiquei cinco dias com diarreia forte. Passei pelo departamento médico da Globo, inclusive. Não tinha como permanecer nessas condições", falou o coreógrafo. "Todos viram o carinho que a Juliana tem por mim. Estou inclusive falando com ela aqui por mensagem, surgiram muitos boatos mentirosos. A nossa amizade ficou para sempre", garantiu.

Segundo o colunista Leo Dias, o tombo da atriz deixou muitas sequelas. Juliana teria chorado muito após a queda e teve que ser atendida às pressas por uma equipe médica no Projac. Além de muitas luxações pelo corpo, ela deu um mau jeito na coluna e teve que tomar remédios fortíssimos para diminuir a dor.

Saulo também comentou sobre o estado de saúde da atriz e afirmou que as quedas são comuns nos ensaios. "As quedas acontecem com todos os professores e alunos em todas as aulas. Diariamente, botamos Salompas, tomamos remédios porque sempre tem um risco com as coreografias aéreas. A Juliana também acabou se medicando, não por um acidente específico, mas porque o corpo dela não está acostumado, fica com o equilíbrio comprometido e é necessário usar um relaxante muscular após as aulas", falou o dançarino ao jornal O DIA.

No domingo passado, Juliana se apresentou ao lado do coreógrafo Átila Amaral. Saulo diz já estar melhor de saúde e que, mesmo assim, não vai voltar ao programa. "É uma regra: quando um professor sai, ele é substituído por outro e não volta. Isso porque o substituto faz o trabalho para o ator passar de fase e seria muito chato devolver o participante depois de o instrutor ter conseguido isso, né?", disse o coreógrafo.





