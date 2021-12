Professor da dança pede que Marquezine não esqueça Lurdinha

Que a Bruna Marquezine está conquistando os jurados da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, da Globo, todo mundo já percebeu. No entanto, para os ensaios desta semana o professor Átila Amaral fez um pediu especial para atriz. "Não esquece a Lurdinha ainda não!", disse Átila, relembrando a personagem de Bruna em Salve Jorge.

Ao que parece, na próxima apresentação Bruna e Átila, a dupla vai dançar ao som de Show das Poderosas, sucesso da funkeira Anitta. Na trama de Glória Perez, Lurdinha adorava rebolar no baile funk do Morro do Alemão do Rio de Janeiro.

