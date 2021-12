Produtora confirma fim da dupla Gian e Giovani

A Agência Produtora, empresa que administra os shows de Gian e Giovani, confirmou o fim da dupla sertaneja nesta sexta-feira, 10, através do Instagram e do site oficial. Segundo o comunicado, todos os compromissos da agenda dos cantores serão cumpridos, mas a partir de 2015 os sertanejos não farão mais turnê juntos.

Nesta quinta-feira, 9, Giovani já havia usado a rede social para divulgar que irá lançar carreira solo. "Estou gravando um novo CD sozinho que a partir de janeiro estará em todas as lojas do Brasil e rádios. Fazer o que a gente ama e trabalhar pelo o que faz nosso coração bater forte é a melhor coisa dessa vida! Fiquem com Deus todo mundo. Projeto abençoado. Um sonho sendo realizado", escreveu.



Questionado nos comentários, ele confirmou que "cada um seguirá seu caminho". A dupla faz o último show na Bahia neste final de semana. No sábado, 11, os dois sobem juntos ao palco em Luís Eduardo Magalhães, segundo informações do site oficial.

