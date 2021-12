Produtor de Jorge e Mateus teme fama de Henrique e Juliano

O produtor de Jorge e Mateus, Marcos Araújo, teme que os artistas percam a liderança entre as duplas sertanejas do momento para Henrique e Juliano.

Tanto que Araújo, dono da Áudio Mix, anunciou que quem quiser ter Jorge e Mateus - e os outros sertanejos da produtora (como Israel Novaes, Cristiano Araújo e Wesley Safadão) em seu show - não poderá contratar Henrique e Juliano.

A dupla Jorge e Mateus, que ganham cachê entre R$ 300 mil e R$ 600 mil, vem liderando o mercado há pelo menos três anos, mas parece que o sucesso que Henrique e Juliano vem fazendo com músicas como "Cuida Bem Dela" e "Até Você Voltar" incomoda o produtor.

E olha que os novos sertanejos faturam menos que Jorge e Mateus, ganhando cerca de R$ 230 mil. Mas, pelo visto, eles têm tudo para ultrapassar Jorge e Mateus no cachê. As informações são do blog de Léo Dias, do jornal O Dia.

