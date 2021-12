Produção erra e Britto Jr. fica sem amigo secreto

O apresentador Britto Jr. ficou sem amigo secreto durante a brincadeira no programa Hoje em Dia. De acordo com a coluna "Notícias da TV", a produção do programa errou durante o sorteio, o que fez com que nenhum participante tirasse o nome do apresentador, enquanto a jornalista Roberta Piza, do Fala Brasil, ficou com dois amigos secretos.

A falha foi percebida no início da gravação e a produção providenciou uma camisa para Britto Jr. O presente foi entregue pelo ator Vitor Hugo, que também deu um presente para Roberta Piza, sua amiga secreta no sorteio. A jornalista também foi presenteada pela colega Janine Borba, do Domingo Espetacular.

No total, o amigo secreto teve 20 participantes. A brincadeira vai ao ar no dia 24 de dezembro. Além do erro no sorteio, o programa também provocou comentários nos bastidores por conta de outras gafes, de acordo com a coluna "Notícias da TV".

Isso porque, o apresentador de A Fazenda deu um notebook de uma marca da qual ele é garoto propaganda como presente, o que gerou comentários de que ele não teve gastos. Nos bastidores do programa também repercute o comentário de uma atriz sobre a biografia de Steve Jobs que um jornalista ganhou. "Ele não vai ler esse livro. É muito grosso", disse a atriz.

