Produção de Salve Jorge se despede de Carolina Dieckmann

A produção da novela Salve Jorge já está se despedindo de Carolina Dieckmann. Na última quinta-feira, a atriz recebeu flores dos diretores Marcos Schechtman e Fred Mayrink.

Carolina grava as últimas cenas de Jéssica na trama, a morte da personagem está prevista para ir ao ar no capítulo da próxima terça-feira, 22. A moça será morta por Lívia no dia do desfile organizado pela vilã.

