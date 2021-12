Produção de Lenine confirma que cantor está com dengue

O cantor e compositor Lenine está realmente com dengue. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista no final da tarde deste sábado, 6. Após a realização de exames foi constatada sorologia positiva para a doença.

Lenine deu entrada na noite desta sexta no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após finalizar o show da turnê "Chão" no Sesc Vila Mariana. O cantor já apresentava sintomas de febre alta e dores de cabeça há cerca de uma semana, mas, segundo a assessoria, não teria procurado atendimento médico por acreditar que se tratava apenas de uma virose. Neste domingo, Lenine passará por novos exames para que os médicos possam identificar qual tipo de dengue ele está.

A assessoria do cantor contou ainda que Lenine insistiu para ser liberado e poder realizar as apresentações deste fim de semana, que têm ingressos esgotados, mas foi proibido pelos médicos. Nesta tarde, a produção do artista informou por meio do seu site oficial e perfil no Facebook o cancelamento dos shows que faria em São Paulo.

