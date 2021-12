Príncipe William tem fotos removidas de site

O site dos duques de Cambridge foi obrigado a retirar nesta terça-feira uma série de fotos do príncipe William como piloto militar depois que o Ministério da Defesa do Reino Unido advertisse que as mesmas continham informações sensíveis à segurança nacional.

As imagens foram publicadas nesta manhã no site do príncipe William e da duquesa Kate Middleton, em uma tentativa de mostrar o trabalho do neto da rainha Elizabeth II como capitão da Força Aérea Real na base de resgate de Anglesey, em Gales.

No entanto, o Ministério de Defesa do Reino Unido advertiu que quatro das dez fotografias publicadas continham informações sensíveis à segurança nacional e, por isso, tiveram que ser retiradas temporariamente. Posteriormente, as fotos voltaram a ser publicadas, porém, com algumas zonas pixeladas.

"Devido a uma distração administrativa, as fotografias não tinham sido lapidadas adequadamente, já que mostravam informações classificadas do Ministério, como nomes de usuários, contra-senhas e sistemas de informática restritos", assinalou um porta-voz do Ministério da Defesa.

As imagens, tomadas por um fotógrafo da Força Aérea Real e divulgadas em jornais e sites no mundo todo, mostram o segundo na linha de sucessão ao trono britânico em reuniões informativas na base militar, inspecionando a atividade aérea da região em um radar e revisando o estado de seu helicóptero.

O príncipe William também aparece em momentos de relaxamento, tomando um chá ou comendo com seus companheiros e arrumando a cama de seu quarto.

O filho do príncipe Charles e da falecida Lady Di se formou no último mês de junho como capitão da Força Aérea Real Britânica, na qual serve como piloto de busca e resgate na base de Anglesey com turnos de até 24 horas.

adblock ativo