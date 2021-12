Príncipe William passará o Natal com família de Kate

Autoridades britânicas disseram que o príncipe William passará o Natal com a sua esposa Kate e seus sogros no vilarejo de Bucklebury, no sul da Inglaterra. Isso significa um Natal em família para ela, que recentemente foi hospitalizada por causa de um severo enjoo matinal durante a gravidez.

A monarquia britânica tradicionalmente desfruta o feriado em Sandringham, no leste da Inglaterra. Um porta-voz do príncipe Willian disse que o casal fará uma visita em algum momento durante a época festiva. Ele observou que a ausência de ambos foi aprovada pela rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip. As informações são da Associated Press.

