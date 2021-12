Príncipe William é mais popular que a rainha da Inglaterra

O príncipe William é o integrante mais popular da família real britânica, visto pelo público de forma mais favorável do que a rainha Elizabeth, sua avó, e príncipe Charles, seu pai e herdeiro do trono, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo (15).

A pesquisa, feita pela ComRes para o jornal The Independent, entrevistou mais de 2.000 britânicos e mostrou que os integrantes da família real são mais populares do que qualquer político do país, incluindo o primeiro-ministro David Cameron.

Dos entrevistados, 68 por cento disseram ter uma visão favorável do príncipe William, 63 por cento da rainha, 43 por cento do príncipe Charles, e 28 por cento de Cameron, o líder partidário mais popular.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de junho, e não foi a primeira vez que William, de 31 anos, é identificado como o membro mais popular da realeza. O nascimento do filho de William no ano passado despertou a atenção mundial e deu ainda mais visibilidade ao príncipe e a sua mulher, Kate.

Os resultados da pesquisa confirmam levantamentos anteriores que indicam que a popularidade da monarquia britânica alcança atualmente o nível mais alto em décadas.

A rainha, de 88 anos, no trono desde 1952, conserva boa saúde. Se ela decidir abdicar, como fez recentemente o rei da Espanha, Juan Carlos, o príncipe Charles, de 65 anos, seria o seu sucessor imediato.

